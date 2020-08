Drei Beamte werden verletzt. Einer so schwer, dass er am Ohr operiert werden musste. Heute, mehr als sieben Monate danach, ermittele die Staatsanwaltschaft noch immer, erklärt Vanessa Fink, die Sprecherin der Behörde. Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und anderes Beweismaterial werden weiterhin ausgewertet.

Bislang mit übersichtlichem Erfolg: Nur zwei Männer wurden verurteilt, einer zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und ein anderer zu 14 Monaten Gefängnis , weil er Beamte gestoßen, bedroht und beleidigt hat. Letzteres Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In sieben weiteren Fällen hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Nach einem Verdächtigen wurde jüngst sogar mit Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Sein Gesicht war in einem der Videos gut erkennbar. Der Mann hat sich daraufhin selbst bei der Polizei gemeldet .

In elf Fällen dagegen seien die Ermittlungen eingestellt oder sind noch im Gange, sagt Vanessa Fink. Auch bei der wichtigsten Frage kann die Staatsanwaltschaft noch keine heiße Spur verkünden, nämlich: Wer verletzte den Polizisten so schwer am Ohr, dass er ins Krankenhaus musste? Die Behörde ermittelt hier sogar wegen versuchten Mordes. "Es ist so, dass dieses Verfahren auch immer noch gegen Unbekannt geführt wird. Das heißt mit anderen Worten: Es gibt keinen konkreten Tatverdächtigen. Was wir noch mitteilen können, ist, dass der damals verletzte Polizeibeamte im Januar circa drei Wochen krankgeschrieben war und sich seither aber wieder im Dienst befindet", erklärt die Justizsprecherin weiter.