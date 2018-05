Das Problem: Diese Verdienste spiegeln sich nicht in der Rente, die der 2003 emeritierte Professor erhält. Enderlein bekommt als Altersversorgung lediglich etwa 30 Prozent seines letzten Bruttogehalts. Für seine Berufsgruppe sind nach Bundesrecht jedoch über 70 Prozent üblich. Außerdem wurden seine in der DDR erworbenen zusätzlichen berufsspezifischen Rentenansprüche im Zuge der Deutschen Einheit gestrichen.

Enderlein spricht von "Enteignung" und "Versorgungsunrecht". Am Telefon verweist er immer wieder auf Kollegen aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die herausragende Leistungen auf ihren Gebieten erreicht haben – und nun teilweise "an der Armutsgrenze" leben müssen. Der 79-Jährige sagt:

Ungefähr 950 Wissenschaftlern geht es heute so wie Hartmut Enderlein. Sie haben sich zusammengeschlossen unter dem sperrigen Namen "Verein Altersversorgung für angestellte Professoren und Hochschullehrer neuen Rechts und Angestellte im höheren Dienst der Behörden in den neuen Bundesländern e.V." (VAV). Alle Mitglieder sind im Alter zwischen Ende 70 und Ende 80. Seit Jahrzehnten streiten sie gemeinsam für eine gerechtere Altersversorgung.

"Schäbig" – so bewertet der sächsische Landtagsabgeordnete Klaus Bartl (Linke) die Angelegenheit in einem Wort. Seine Fraktion hat im Landtag Anfang des Jahres einen Antrag gestellt, in dem sie fordert, "endlich eine angemessene Alterssicherung rechtsverbindlich zu gewährleisten". In seltener Eintracht schloss sich die AfD wenige Tage später mit einem ähnlichen Antrag an.