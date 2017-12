Matthias Imhof, Leiter des Polizeireviers Dresden-Nord, steht vor dem Kulturzentrum "Scheune" im Herzen der Äußeren Neustadt. Vor allem jüngere Menschen treffen sich dort gern an den Wochenenden und in den Abendstunden. Doch in den letzten Jahren kam es vermehrt zu Zwischenfällen.



Die Polizei verstärkte deshalb an Freitagen und Samstagen ihre Kontrollen: "Wir als Polizei sind hier seit einer ganzen Weile mit verschiedensten Straftaten konfrontiert. In der Regel sind das gefährliche Körperverletzung und Eigentumsdelikte, insbesondere Taschendiebstähle, und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz."

Gegen drei Männer, die mehrfach auffällig waren, wurden Aufenthaltsverbote verhängt. Matthias Imhof: "Aufenthaltsverbot meint, dass man einen bestimmten Bereich, in der Regel sind das drei Monate, nicht betreten darf, wenn Annahmen vorhanden sind, dass diese Person weiterhin Straftaten begehen werden."

Maßnahmen waren erfolgreich

In der Neustadt betrifft das drei Männer afrikanischer Herkunft. Darüber hinaus wurden im Stadtbereich nach Massenschlägereien sechs weitere Aufenthaltsverbote gegen vier Syrer und zwei Afghanen erlassen. Grundlage dafür ist das Sächsische Polizeigesetz. Für den Fall, dass sich die Betroffenen nicht an die Auflage halten, drohen Strafgelder und Zwangshaft.



Für sein Revier seien die Aufenthaltsverbote eine wirksame Maßnahme gewesen, so Polizist Matthias Imhof. "Für diese drei Personen ist die Einschätzung durchaus positiv. Sie fielen jetzt wenig bis überhaupt nicht mehr auf. Das wollten wir natürlich erreichen."

Winter trägt wohl seinen Teil bei

Auch der Landtagsabgeordnete und Innenpolitiker der Grünen, Valentin Lippmann, erkennt eine Beruhigung der Situation: "Die Lage hat sich verbessert. Das liegt sicherlich auch an den Witterungsbedingungen. Von daher wird man im Laufe des nächsten Jahres schauen, ob die Maßnahmen, überhaupt etwas gebracht haben."

Aufenthaltsverbote sind eine rein präventive Maßnahme, auch wenn die Staatsanwaltschaft wegen Straftaten ermittelt. In diesem Jahr griff die Polizei in Bautzen, Görlitz und Dresden zu diesem drastischen Instrument. Das Mittel wurde jahrelang nicht angewendet.



Grünenpolitiker Lippmann sieht das durchaus kritisch: "Wir sehen die Ausweitung der Aufenthaltsverbotspraxis, die durch die Kommunen und das Land praktiziert werden, mit großer Sorge. Es darf kein Instrument werden, das hoppladihopp angewendet wird, weil man vermeintlich unliebsame Personen loswerden will. Es ist ein sehr schwerer Grundrechtseingriff, der nur im außerordentlichen Einzelfall begründet sein kann."

Mehr Polizeipräsenz als Lösung?