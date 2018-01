In diesem Jugendgefängnis in Arnstadt gelang drei Gefangenen die Flucht.

In diesem Jugendgefängnis in Arnstadt gelang drei Gefangenen die Flucht. Bildrechte: MDR/Jan Schönfelder

Gefängnisausbruch Arnstadt Rücktrittsforderungen an Justizminister Lauinger

Einfach so mit einem Bolzenschneider den Zaun durchzwicken geht in einem Gefängnis normalerweise nicht. In der Jugendstrafanstalt Arnstadt hat genau das jedoch geklappt. Drei junge Männer konnten kurzzeitig flüchten. Eine Pressekonferenz des Justizministeriums sollte aufklären, wie es dazu kommen konnte. Allerdings tröpfelten nun weitere Details durch, die der Justizminister der Öffentlichkeit so erst einmal nicht erzählt hatte.

von Ludwig Bundscherer, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondent für Thüringen