Dresden Neustadt - Mittagszeit in Afaf Al Maaz' Lieblingscafé. Gemeinsam mit ihrem Cousin, Jehad Alsbai, sitzt die 27-jährige Ärztin aus Syrien an einem kleinen wackligen Holztisch. "Ich liebe Zucker", sagt sie fast entschuldigend und kippt sich die fünfte Süßstoffpackung in ihren Kaffee.

Vor acht Monaten kamen die beiden aus ihrer Heimatstadt, Homs, nach Deutschland, um hier als Ärzte zu arbeiten. Damit sind sie nicht die Einzigen. Knapp 4.000 syrische Ärzte arbeiten bereits in der Bundesrepublik. Damit bilden sie die zweitgrößte Gruppe ausländischer Ärzte. Nur aus Rumänien kommen noch mehr Kollegen.

Warum Sachsen?

Afaf lacht: Viele Leute hätten ihr gesagt, sie solle nicht nach Sachsen gehen, da wäre es nicht gut für sie als Syrerin. Das stimme aber überhaupt nicht. Afaf schwärmt von ihrem Stadtteil, ihren Nachbarn und den vielen Bekanntschaften, die sie bereits gemacht hat. Für Homs wünscht sich Afaf all das, was Dresden jetzt für sie ausmacht.

Dresden war total zerbombt und ist jetzt eine so schöne moderne Stadt. Das wünsche ich mir auch für Homs. Afaf Al Maaz, Ärztin

Bevor Jehad und Afaf nach Deutschland reisten, mussten sie die Sprache lernen. Schließlich ist die Sprachprüfung die erste Hürde auf dem Weg zur angestrebten Approbation - der staatlichen Erlaubnis, als Arzt arbeiten zu dürfen. Da in Syrien aufgrund des Bürgerkriegs keine Sprachinstitute geöffnet hatten, brachten sich Afaf und Jehad die Sprache selbst bei. Mit Youtube-Videos, deutscher Musik und deutschen Filmen.

Hallo, Förderalismus!

Afaf will nicht länger warten. Bildrechte: MDR/Torben Lehning Es funktioniert - den Sprachtest hat Afaf schon bestanden. Zum zweiten Mal. Zunächst konnte sie sich in Sachsen nicht zum Sprachtest anmelden, also versuchte sie es in Thüringen. Es klappte, doch als Afaf sich mit ihrem bestandenen Test in Sachsen anmelden wollte, machte sie erstmals Bekanntschaft mit dem deutschen Förderalismus. Die sächsische Landesdirektion, welche dem zuständigen Sozialministerium unterstellt ist, erkannte ihren Sprachtest aus Thüringen nicht an. Das hätte sie gerne vorher gewusst – doch auf der Website der Landesdirektion gebe es keinen Hinweis, meint Afaf.

Wir haben fast 500 Euro für jede Prüfung bezahlt und dabei zwei Monate verloren – warum? Afaf Al Maaz, Ärztin

Die Kommunikation mit den Ämtern sei katastrophal, sagt Afaf. Dafür seien die Arbeitsbedingungen in deutschen Krankenhäusern viel besser als in syrischen. So hätte sie in ihrer Heimatstadt, Homs, in zwei Stunden fünfzig Patienten behandeln müssen. In Deutschland dauerten Patientengespräche hingegen bis zu 20 Minuten.

Jeder Zweite scheitert an der Kenntnisprüfung

Dank der bestandenen Sprachprüfung hat Afaf jetzt eine Berufserlaubnis. Sie darf unter Aufsicht als Ärztin arbeiten. Auf der letzten Etappe Richtung Approbation muss sie nur noch ihre Kenntnisprüfung bestehen. Eine große Hürde. Laut einer MDR-Recherche scheitern fünfzig Prozent der ausländischen Ärzte an der Prüfung. Doch bis es soweit ist, muss sie noch warten - bis zu anderthalb Jahren. Afaf dauert das zu lange, ändern kann sie daran nichts.

Erik Bodendieck, Präsident der sächsischen Landesärztekammer, kann die Kritik der jungen Ärztin nicht nachvollziehen. Sachsen sei im bundesweiten Vergleich eines der schnellsten Länder bei der Approbations-Vergabe. Schließlich seien ausländische Ärzte für das Gesundheitssystem enorm wichtig. Die Wartezeiten könne man aber nicht verringern, da es zu wenige Prüfer für zu viele ausländische Ärzte gebe.

Landesärztekammer fordert Teilnahme am Staatsexamen

Die Landesdirektion des Sozialministeriums bestätigt Bodendiecks Einschätzung. Das Amt teilte MDR AKTUELL mit, man habe die Prüferteams von ehemals drei auf, Stand jetzt, 27 aufgestockt. Mehr ginge nicht. Geht es nach Bodendieck, könnten die Wartezeiten für die ausländischen Ärzte bald noch länger werden: "Für Drittstaatler ist es unserer Ansicht nach erforderlich, die Teilnahme am zweiten und dritten Staatsexamen zu gewährleisten."

Das zweite- und dritte Staatsexamen wird von deutschen Medizinstudenten abgelegt. Für Bodendieck ist es ein logischer Schritt, die gleichen Anforderungen auch an ausländische Ärzte zu stellen. Immer wieder höre er von Kolleginnen und Kollegen, dass ausländische Ärzte Probleme bei der Behandlung von Patienten hätten.

Erik Bodendieck will das Prüfungsverfahren verändern. Bildrechte: MDR/Torben Lehning Der Kenntnisstand der ausländischen Ärztinnen und Ärzten ist gut. Er ist aber nicht dem Kenntnisstand der deutschen Ärzte entsprechend. Erik Bodendieck, Präsident Landesärztekammer Sachsen

Das Staatsexamen findet, im Gegensatz zur jetzigen Kenntnisprüfung, nur einmal im Jahr statt und ist noch schwerer zu bestehen. Die ausländischen Ärzte würden so noch länger warten müssen, bis sie in den Krankenhäusern ohne Aufsicht arbeiten können. Für Bodendieck eine Frage der Qualitätssicherung. Damit ist er nicht allein. Viele Landesärztekammern fordern eine Anpassung der Prüfung für ausländische Ärzte an das Mediziner-Staatsexamen.

Der Weg ausländischer Ärzte ins sächsische Gesundheitssystem Die Approbation ist die staatliche Zulassung, in Deutschland als Arzt praktizieren zu dürfen. Um sie zu erlangen, müssen ausländische Ärzte zunächst einen Sprachtest absolvieren. Die werden von den einzelnen Landesärztekammern der Bundesländer konzipiert und durchgeführt. Für Ärzte aus EU-Mitgliedsstaaten ist damit der Weg zur Approbation frei. Für ausländische Ärzte aus so genannten Drittstaaten, also dem nicht europäischen Ausland, ermöglicht ein bestandener Sprachtest die Berufserlaubnis. Mit ihr dürfen die ausländischen Ärzte unter Aufsicht in Krankenhäusern arbeiten. Sind alle Arbeitszeugnisse vorhanden, steht einer Approbation nichts im Wege. Fehlen Zeugnisse und Urkunden, müssen ausländische Ärzte eine Kenntnisprüfung ablegen. Sie ähnelt dem 2. Staatsexamen, welches deutsche Medizinstudenten ablegen müssen.

Absage an kürzere Wartezeiten

Dass die sächsische Landesregierung in nächster Zeit etwas am jetzigen Prüfungsverfahren ändert, ist nicht absehbar. Die für die Kenntnisprüfung zuständige Landesdirektion teilte MDR AKTUELL schriftlich mit, eine Verkürzung der Wartezeiten sei erst dann zu erwarten, wenn die Anzahl der ausländischen Antragsteller abnehme. Damit ist nicht zu rechnen. Alleine im vergangenen Jahr wurden 280 Ärzte geprüft.

Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass der Bedarf an neuen Ärzten in Sachsen bald abnehmen könnte. Afaf will, ob mit- oder ohne langen Wartezeiten, ihren Weg bis zur Approbation gehen.

Auch wenn es lange dauert und man immer unsicher ist, wann es endlich weitergeht: Ich will mein Bestes tun. Ich will lernen. Hauptsache, ich werde Assistenzärztin und dann vielleicht irgendwann mehr. Afaf Al Maaz, Ärztin