Für Hildigund Neubert geht es aber nicht nur um die Nutzung der Gebäude. Sie war in der DDR in der Bürgerbewegung aktiv und später Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Thüringen. Sie meint: auch die Akten selbst sind Zeitzeugen. "Da muss man genau schauen, wie erhält man diesen Denkmalcharakter der Unterlagen, die ja bei Archiv-Führungen immer wieder ihre Wirkung erzielen." Der Rückzug aus der Fläche sei in diesem Fall immer das Falsche. Wenn man eine flächendeckende Bildung haben wolle, müsse man in die Fläche gehen.

Lutz Rathenow Bildrechte: MDR SACHSEN

"In Sachsen", so Rathenow, "wird die Nutzbarkeit der Akten auseinander gerissen. Es gibt in Dresden und in Chemnitz alle wesentlichen Partei-Akten, die man jetzt fast gleichzeitig mit den Stasiakte nutzen kann. Dann werden die Akten an einen Ort weggelagert."



Wahrscheinlich nach Leipzig, und das erschwert die wissenschaftliche Aufarbeitung der Akten in der Region. Rathenow erklärt, außerdem gebe es die Möglichkeit, bei der Sicherung der Akten eng mit dem Staatarchiv zusammenzuarbeiten. In Chemnitz gebe es dazu schon Verabredungen. Ein zentraler Archiv-Neubau sei im Vergleich dazu keine gute Lösung für die Akten. Dies sei zwar "sehr repräsentativ für Festveranstaltungen und anderes. Das ist aber was anderes, als sie für die Aufarbeitung sinnvoll nutzbar zu machen."