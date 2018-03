Ricardo kennt das Schlüsselerlebnis Elternschaft bei Aussteigern. Er weiß aber auch, "dass es für die rechtsextremistische Szene – oder generell für extremistische Szenen – das Wunderbarste in der Welt ist, wenn man ein Kind bekommt und das in seinem Glauben und in seiner Ideologie aufziehen kann. Aber uns begegnet tatsächlich sehr häufig, dass Personen, die in der Szene gut verankert sind und sich auch als – wie Benno gesagt hat – politischen Soldaten empfinden, mit Blick auf ihre Kinder sich eine andere Chance für ihre Kinder erhoffen."



Benno hat sich im Gefängnis von seinen rechten Weggefährten distanziert, was ein vergleichsweise einfacher erster Schritt war, wie er dann im Laufe des Aussteigerprogramms gemerkt hat: "Das viel Schwerwiegendere, womit man selbst zu kämpfen hat, ist eigentlich das, was sich im Kopf abspielt. Weil man über die Jahre ein regelrechtes Schwarz-Weiß-Denken gelernt hat durch diese Szene, was man auch so schnell nicht herausbekommt. Das bekommt man im Grunde erst heraus, wenn man mit einem Psychologen spricht, mit einem Sozialpädagogen, und die einen überhaupt erst einmal auf diesen Trichter bringen, dass man schwarz-weiß denkt und die einem diese Fähigkeit erst einmal wieder beibringen, dass man bestimmte Situationen einfach auch kritisch hinterfragt. Und nicht einfach nur dem zustimmt, was gesagt wird. Das ist ja ganz oft in der Kameradschaftsszene so."