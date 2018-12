Neues Kita-Gesetz Sachsen will die Qualität der Kitas verbessern

5,5 Milliarden Euro fließen künftig vom Bund zusätzlich in Kindertagesstätten. Das legt das kürzlich beschlossene neue Kita-Gesetz fest. Um die Einrichtungen besser zu machen, geht das Geld an die Länder. Die wiederum entscheiden dann größtenteils selbst, wie sie es einsetzen. Was bedeutet das für Sachsen?

von Constanze Hertel, MDR AKTUELL