Die Brennstoffzellen-Technik sei ausgereift. Entsprechende Züge sind schon auf dem Markt und fahren testweise, beispielsweise in Niedersachsen. Auch der Nahverkehrsverband aus Westsachsen beschäftigt sich mit dem Potential alternativer Zug-Antriebe – und dies, obwohl das vom Zweckverband organisierte S-Bahn-Netz schon elektrifiziert ist.

Verbands-Geschäftsführer Oliver Mietzsch verweist zur Begründung auf verbliebene Strecken, die noch mit Diesel-Triebwagen befahren werden. Er erklärt: "Das ist einmal die Strecke im Muldental, also Leipzig-Grimma-Döbeln, dann die Strecke Leipzig-Geithain und die Strecke Leipzig-Gera."

Welche Bahnunternehmen die hiesigen Personenstrecken ab 2025 befahren werden und mit welcherart Schienenfahrzeugen - dafür wird der Nahverkehrsverband in zwei, drei Jahren wieder Angebote einholen. Oberleitungen werden die verbliebenen Dieselstrecken – nach Aussage der Bahn – aber auch dann auf absehbare Zeit noch nicht bekommen. Will man hier trotzdem elektrisch fahren – und damit auch durch den City-Tunnel – sind besagte Züge mit Brennstoffzelle eine Option.

Der City-Tunnel in Leipzig. Hier rollen S-Bahnen mit Oberleitungen durch. Fahren hier in Zukunft auch wasserstoffbetriebene Triebwagen? Bildrechte: MDR/André Seifert

Und den Wasserstoff gibt es in Mitteldeutschland, so Verbandsgeschäftsführer Mietzsch, sozusagen gleich nebenan: "Wir haben hier Firmen, die Wasserstoff sozusagen als Abfallprodukt erzeugen." Ein Interessenverband von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Verbänden namens Hypos macht sich im mitteldeutschen Raum demzufolge für Wasserstoff als Energieträger stark – sowohl als Brennstoff, als auch als universelle Speichermöglichkeit.

Würde das Gas mit Wind- oder Solarstrom per Elektrolyse erzeugt, wäre die Ökobilanz unschlagbar. Doch bislang wird dieser sogenannte Grüne Wasserstoff bei Steuern und Abgaben doppelt belastet und ist dadurch nicht konkurrenzfähig. Die neue Bundesregierung will diesen Hemmschuh beseitigen, sagt Enak Ferlemann vom Verkehrsministerium: "Wir gehen davon aus, dass ab dem Jahr 2021,-22,-23 dann auch vermehrt Brennstoffzellenzüge fahren", erklärt er. "Übrigens auch Brennstoffzellen-Autos – so dass wir die Frage der Produktion von grünem Wasserstoff bis dahin beantworten werden müssen." Außerdem fördere der Bund auch Loks und Wasserstofftankstellen.