Einmal pro Stunde fährt aktuell ein Zug von Leipzig nach Chemnitz – und ebenso häufig in die Gegenrichtung. Die Waggons hinter der Diesellok stammen aus Reichsbahn-Zeiten. Die Stufen sind hoch, der Zug ist ziemlich laut. Immerhin kann man in den Abteilen mal ein Fenster öffnen und lüften. In Corona-Zeiten ein Vorteil. Doch abgesehen davon sehnen viele Reisende und Pendler eine Modernisierung auf der Strecke herbei.

So auch Enrico Brettschneider, der für seine Dienstreisen lieber den Zug als das Auto nimmt: "Gerade für die Erzgebirgsregion ist es eigentlich eine wichtige Verbindung nach Leipzig, um auch in Mitteldeutschland eine Verbindung zu schaffen, Leute in die Region reinzubekommen, also Touristen oder Menschen, die pendeln. Um Arbeit zu finden, die Region Chemnitz und Erzgebirge zu stärken. Und Chemnitz ist ja das Tor ins Erzgebirge."

Streckenausbau in Strukturfördergesetz hineinverhandelt

Doch zu diesem Tor zu gelangen, ist mit dem Zug zumindest beschwerlich. Dietmar Richter leitet das Referat Wirtschaftsförderung/ Standortentwicklung der IHK Chemnitz. Von dem Informationsblatt, in dem Politiker und Wirtschaftsvertreter erklären, warum die Region Chemnitz Eisenbahn-Fernverkehr braucht, ist nur noch eines übrig. Er verteilt sie seit etwa zehn Jahren, alle Argumente sind zigfach vorgebracht: "Wenn Chemnitz an den Fernverkehr angebunden ist, heißt das natürlich auch, dass viel mehr Möglichkeiten für die Wirtschaft existieren", sagt Richter. Bisher seien Kongresse in Chemnitz aufgrund der schlechten Zuganbindung kaum oder nur in geringem Maße durchführbar. Das sei auch für die Hochschulen in der Region ein Problem.