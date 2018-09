Es ist noch nicht viel zu sehen, außer ein paar Archäologen. Zwischen einem Maisfeld und der Elbe in der Nähe von Coswig graben sie die Erde um. Hier beginnt in diesen Tagen der Bau der Eugal-Trasse – der sächsische Teil des derzeit größten Pipeline-Projekts Europas. Gerade wird die Baustelle entsprechend vorbereitet, erklärt Bauleiter Ioannis Plakidis-Adamer. "Dann kommen die ersten Maschinen und beräumen das Baufeld. Im nächsten Arbeitsgang werden wir im Bereich der Elbe die Böschungen sichern und dann kommen die Rohre."

Die Leitung wird 480 Kilometer lang werden. Sie soll an der Ostsee russisches Erdgas von der Pipeline Nordstream II übernehmen. Dann transportiert sie es quer durch Ostdeutschland zu Kunden nach Südost-Europa. Bauherr ist der Gasnetzbetreiber Gascade. Projektleiter Ludger Hümbs hat spezialisierte Fachfirmen mit den Arbeiten beauftragt, damit am Ende alles höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht. "Das Rohr hat eine Wandstärke von über zwei Zentimetern. Jede Schweißnaht wird mehrfach überprüft. Bevor wir die Pipeline in Betrieb nehmen, machen wir eine Hochdruckprobe, wo mit Überdruck geprüft wird, ob die Leitung wirklich dicht ist." Trotz der sicheren Bauweise sorgt die Trasse für Kritik. Einzelne Gemeinden fühlen sich überrumpelt, zum Beispiel das sächsische Klipphausen. Bürgermeister Gerold Mann kritisiert, die neue Leitung werde nur gebaut, weil Russland sein Gas nicht mehr über die Ukraine transportieren wolle. Klipphausen müsse nun den Preis für den Konflikt bezahlen.

"Wir haben in unmittelbarer Nähe der Leitungstrasse ein Gewerbegebiet. Die Erweiterungsflächen dieses Gebietes gehen über die Trasse hinaus. Also haben wir zukünftig bei Erschließungsmaßnahmen einen erhöhten Aufwand und einen zusätzlichen Flächenverbrauch, den wir gewerblich nicht nutzen können." An Klipphausen vorbei führt schon die Opal-Trasse nach Tschechien. Noch so eine Leitung, sagt Mann, sei zu viel. Der Bürgermeister hat Widerspruch eingelegt. Vergeblich.