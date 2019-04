Baugebot Eigentümer sollen leichter zum Bau verpflichtet werden können

Eigentum verpflichte zwar, müsse aber auch geschützt werden, sagt Jung, der auch Vizepräsident des sächsischen Städte- und Gemeindetags ist. Dennoch: Ein Druckmittel gegen sture Eigentümer, das wäre schon was. An einigen Stellen wünsche er sich Daumenschrauben, erklärt Jung, um Grundstückseigentümern sagen zu können: "Wenn du nicht baust, dann fällt dieses Grundstück wieder zurück, zum Beispiel an den Verkäufer, und wir können dich beauflagen und pönalisieren." Bestrafen also.