In der kommenden Woche könnte in Berlin das bundesweit erste Landes-Antidiskriminierungsgesetz beschlossen werden. Für Ärger sorgt allerdings folgender Teil des Gesetzes: Künftig müsste eine Behörde, die der Diskriminierung beschuldigt wird, diesen Vorwurf widerlegen.

Hagen Husgen, Landesvorsitzender der GdP Sachsen Bildrechte: GdP Sachsen/Hagen Husgen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht deshalb von einer "Beweislastumkehr". Die GdP Sachsen schließt sich dieser Kritik an. Landesvorsitzender Hagen Husgen sagte im Gespräch mit MDR AKTUELL, er sei erschüttert darüber, "dass man auf solch einen Blödsinn kommen kann". Er hält das Gesetz für überflüssig: "Weil wir die Diskriminierung oder Anti-Diskriminierung klar geregelt haben in verschiedenen Gesetzen: Es gibt das Allgemeine Gleichheitsgesetz, es gibt das Grundgesetz, es gibt Beschwerdestellen – also genügend Raum bisher, dass, wenn sich jemand diskriminiert fühlt, er auf jeden Fall einen Rechtsweg eingehen kann und was Berlin macht, das ist sowas von überflüssig, das erwarte ich eigentlich von keinem einzigen Land."