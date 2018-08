Der Personalschlüssel in den deutschen Kitas hat sich in den vergangenen Jahren leicht verbessert. Nach dem jüngsten "Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann-Stiftung gibt es weiterhin einen großen Ost-West-Unterschied. Danach war im Osten zum Stichtag 1. März 2017 ein Erzieher im Schnitt für 6,0 Kinder unter drei Jahren zuständig. In westdeutschen Krippen kommen auf einen Erzieher im Schnitt 3,6 Kinder. Fünf Jahre zuvor war das Verhältnis im Osten 1 zu 6,4 und im Westen 1 zu 3,9.