Und das würde mit der Schließung von kleineren Häusern und mehr großen Zentren nicht so einfach funktionieren, setzt Emanuel nach. "Im ländlichen Raum muss das Krankenhaus vor Ort erhalten bleiben. Das ist auch für die Bürger wichtig. Es gibt nicht nur die große Herz-OP, es gibt auch mal einen Blinddarmbruch oder was anderes. Und das muss in der Region abgearbeitet werden."

Das sehen auch die Krankenkassen so. Sie haben deshalb beschlossen, nächstes Jahr 50 Millionen Euro in Kliniken im ländlichen Raum zu investieren. Auch nach Nordsachsen fließt Geld: 400.000 Euro in die Klinik in Torgau. Insgesamt profitieren fünf Kliniken im Freistaat von einem Zuschlag in dieser Höhe. Die Empfehlungen der Bertelsmann-Studie stehen dazu im Widerspruch. Dennoch will das sächsische Gesundheitsministerium prüfen, ob es Ansätze gibt, die sich auf Sachsen anwenden lassen.