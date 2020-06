Demografie Bevölkerungsrückgang: Sachsen schrumpft weiter

Minus 6,5 Prozent. Das ist die aktuelle Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Sachsen – wenn es schlecht läuft. Das statistische Landesamt in Kamenz hat jetzt neue Zahlen veröffentlicht. Zwei Städte stechen da heraus: Dresden und Leipzig. Die beiden Großstädte sind die einzigen grünen Flecken, denen die Statistiker auch in 15 Jahren noch Zuwachs voraussagen. Aber ist das überhaupt schlimm? Und was tun schrumpfende Gemeinden, um den Rückgang zu bremsen?