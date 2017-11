Das eigene Selbstverständnis ist ein anderes. Die Blaue Gruppe werde sich Aufgaben teilen und auf die wichtigen Themen konzentrieren, kündigt Frauke Petry an. Innere Sicherheit, die Situation der Polizei und in der Justiz sei eines davon, aber: "Wie Sie wissen, hat Kirsten Muster ein Konzept für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgelegt, da werden wir weiter dran arbeiten. Frau Kersten ist diejenige, die sich mit Herrn Wurlitzer für Schulpolitik stark gemacht hat. Wir werden weiter für mehr qualifiziertes Lehrerpersonal eintreten."

Und man werde gegen den SPD-Vorschlag eintreten, geduldeten Asylbewerbern zu erlauben, in Deutschland zu arbeiten, sagt Petry. Stattdessen solle das Asylrecht in ein Gnadenrecht des Staates umgewandelt werden. So war es in Pressemitteilungen der vergangenen Tage und Wochen zu entnehmen.



Petry erklärt: "Die Frage des Umgangs mit der Migration, mit dem Islam und auch die Frage, wie wir Patriotismus in diesem Land leben, die werden wir sehr viel bürgernäher angehen. Wir werden im Rahmen der blauen Wende genau hinhören, wie Bürger sich dazu äußern. Und wir stellen fest, dass es ja gerade der Ton gewesen ist, der häufig Bürger noch abgeschreckt hat. In Sachsen vielleicht weniger als anderswo."