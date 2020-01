Weiter meint Kniepert: "Und wenn ich der nicht gerecht werde, also keinen eigenen Kandidaten aufstelle, keinen Gegenkandidaten aufstelle, sondern nur gewissermaßen sage: Ich will nicht. Dann muss er mit der Konsequenz leben, dass er auch politisch keine Bedeutung hat."

Die Auslegung der beiden Mitautoren stimmt mit einem Gutachten des Juraprofessors Martin Morlok überein. In einem weiteren Gutachten kommt der ehemalige Direktor des Deutschen Bundestages, Wolfgang Zeh, hingegen zu der Auffassung: Es sind zwingend mehr Ja- als Nein-Stimmen notwendig.

So sieht es auch Reinhard Lothholz. Als die Thüringer Verfassung erarbeitet wurde, hat er die CDU-Fraktion vertreten. Ein Ministerpräsident müsse mindestens 50 Prozent der Sitze bekommen, meint Lothholz. Auf die Zwischenfrage, warum er es dann nicht reingeschrieben habe, entgegnet er: "Weil ich es nicht als notwendig erachtet habe. Ich dachte immer, Mehrheit ist Mehrheit. Und Mehrheit heißt Mehrheit der Abgeordneten."

Dass über die Hälfte zustimmen müsse, sei für ihn selbstverständlich gewesen. Jetzt sehe er aber an der Formulierung, dass es nicht so selbstverständlich gewesen sei. Klarheit, glaubt Lothholz, würde ein Blick in die Protokolle von damals bringen.