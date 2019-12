Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow setzt auf eine Offensiv-Strategie in Sachen Zuwanderung: "Das heißt, auch das, was ich ja in den letzten zwei Jahren schon gemacht habe, die Weichen so zu stellen, sei es mit der Ukraine zusammen junge Leute zu gewinnen oder mit Vietnam zusammen junge Leute zu gewinnen, die ihre Qualifikation auch bei uns erreichen können und dann zur Verstärkung der Bereiche zur Verfügung stehen."