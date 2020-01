Wie sich der Magdeburger Zoo schützt

Das sagt auch Kai Perret, Geschäftsführer des Zoologischen Gartens in Magdeburg. Es gebe es einen Feuerwehrplan, den man gemeinsam mit der Feuerwehr entwickelt habe. Also: Wo befinden sich Hydranten? Wo können die Feuerwehrautos entlangfahren und halten? Außerdem habe die Feuerwehr in Magdeburg Schlüssel, um auch dann in den Zoo zu kommen, wenn sonst niemand mehr da ist.

Kai Perret ist Geschäftsführer des Zoologischen Gartens in Magdeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aber vor allem bei Tropenhäusern gebe es eine Schwierigkeit: Herkömmliche Brandmeldeanlagen würden dort nicht funktionieren. "In diesen Häusern haben wir eine hohe Luftfeuchtigkeit, wir haben eine relativ hohe Staubbelästigung, da ist diese Technik überhaupt nicht für geeignet, sodass also das, was wir so kennen aus dem Wohnumfeld, nicht funktioniert und deswegen sind diese Anlagen auch nicht eingesetzt", erklärt Perret.

Tropenhäuser besonders gefährdet

Auch das Affenhaus in Krefeld hatte keine Brandmeldeanlage. Das sei nicht vorgeschrieben, erklärte der Zoo. Hätte das Unglück aus Krefeld also so auch in Magdeburg passieren können? Wahrscheinlich schon, sagt Kai Perret vom Magdeburger Zoo: "Denn diese Tropenhäuser sind häufig aus Kunststoff gebaut worden. Alles, was dann von außen kommt, ist dann nicht beherrschbar und Kunststoff ist eben auch leicht brennbar, sodass auch bei vielen anderen Zoos, die mit solchen Häusern ausgestattet sind, die Gefahr besteht."

Evakuierung von Tieren schwierig

Vor dem Kreefelder Zoo haben Besucher hunderte Kerzen angezündet. Bildrechte: dpa Und wenn wirklich Feuer ausbricht, zum Beispiel im Schimpansenhaus, wie evakuiert man die 1.500 Quadratmeter? Das komme darauf an, sagt Perret. Es gebe ungefährliche Tiere, die könne man "einfach unter den Arm klemmen". Bei einem Menschenaffen ginge das nicht, das sei zu gefährlich: "Und da ist eine Evakuierung schwierig. Denn man hat immer die Zeit, wenn man eine Narkose setzt, von 16 bis 20 Minuten, um ein Tier auch für sich selbst gefahrlos aus einem Bereich herauszubekommen."