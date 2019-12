Haseloff betonte zugleich, Kraftwerksbetreiber dürften sich nicht rauskaufen. Die Stromunternehmen hätten eine strukturpolitische Verantwortung für Arbeitsplätze. Diese zu schaffen, brauche Zeit. Es dürfe nicht sein, dass das mühsam ausgehandelte Geld für den Kohleausstieg an Unternehmen gehe, die Kraftwerke früher vom Netz nähmen. Da werde man reingrätschen.



Die Frage sei: "Will man Klimapolitik machen oder will man die Kohle eliminieren." Gerade die strukturschwachen Gebiete in Sachsen-Anhalt hätten eben keine Alternative. In Nordrhein-Westfalen habe man immer die Möglichkeit, dass ein guter Arbeitsmarkt die Arbeitskräfte aufsauge und in Beschäftigung halte.



Im Landkreis Mansfeld-Südharz, im Burgenlandkreis oder in der Region südwestlich von Leipzig brauche man dagegen dringend Industriearbeitsplätze.