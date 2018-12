Augustusburg ist so eine Kleinstadt in der Nähe von Chemnitz. Sie hat etwa 5.000 Einwohner. Der Antrag war in fünf Minuten erledigt und die Landesförderung absolut notwendig, erklärt Bürgermeister Dirk Neubauer. Eine Herausforderung sei das Projekt aber trotzdem für die Stadt. Immerhin bestehe seine Kernverwaltung aus 15 Menschen. Und:

Neubauer will unbedingt das Glasfasernetz, um Augustusburg zukunftsfähig zu machen. Für manch eine kleine Kommune kann der Aufwand aber durchaus abschreckend sein. Dennoch entscheiden sich zunehmend Kommunen dafür. Sachsen hat im ersten Halbjahr 2018 so viele neue Breitbandanschlüsse gelegt wie kein anderes Bundesland. Es ist damit auf den fünften Platz im Ländervergleich gerutscht und in Mitteldeutschland sogar am besten ausgestattet.