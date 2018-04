Schnelles Internet Thüringens Gemeinden fordern Glasfaser statt Kupfer

Wenn Kommunalpolitiker sich mit Breitbandförderung beschäftigen müssen, dann ist das für sie in etwa wie eine Mathe-Abitur-Aufgabe für Viertklässler: Komplexe Gleichungen, unbekannte Variablen. Und das alles ohne Taschenrechner lösen.

Altmark-Bürgermeister: Eigenanteil streichen

Für Andreas Brohm, Bürgermeister aus Tangerhütte in der Altmark, ist die Sache daher klar: Zumindest eine Variable sollte das Land in jedem Fall aus der Gleichung streichen: Den Eigenanteil von zehn Prozent der Kommunen beim Breitbandausbau. "Das ist auf jeden Fall ein erster Ansatz, weil Sie natürlich in den politischen Gremien ein Argument los sind: Sie müssen dafür erst Geld noch reinstellen. Aber die Aufgabe wird trotzdem nicht leichter, weil sie immer noch mit der Planungsaufgabe betreut sind und mit der Umsetzung."

Während die Sachsen voranpreschen und den Kommunen pauschal die Breitbandkosten erstatten, geht Sachsen-Anhalt einen anderen Weg. Hier werden nur finanzschwache Kommunen entlastet. Sprich: Etwa die Hälfte der Landkreise und Kommunen müssen keinen Eigenanteil bezahlen.

Sachsen-Anhalt hält an bisheriger Praxis fest

Thomas Wünsch Bildrechte: Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt/Andreas Lander Und auch sonst tut sich Digitalstaatssekretär Thomas Wünsch schwer damit, beide Bundesländer zu vergleichen. "Unsere Förderverfahren sind ja im Gegensatz zu Sachsen überwiegend abgeschlossen. Das heißt: Die Anträge sind gestellt, die Bescheide sind weitestgehend ausgereicht, sodass wir diese Verfahren nicht mehr unterbrechen können." Sachsen-Anhalt müsste schon die Förderprogramme stoppen, um die Kommunen nachträglich von den Eigenanteil-Kosten zu befreien.

Thüringen liebäugelt mit sächsischer Idee, aber Kritik

Michael Brychcy Bildrechte: dpa In Thüringen sieht das für Breitbandausbau zuständige Wirtschaftsministerium zumindest mal neugierig nach Sachsen. Auf MDR-AKTUELL-Nachfrage heißt es: "Thüringen prüft eine ähnliche Regelung wie Sachsen. Mit dem Bund und innerhalb der Landesregierung sind wir derzeit in Abstimmung darüber, inwieweit die Kommunen Mittel aus dem 200 Millionen Euro umfassenden kommunalen Investitionspaket des Landes nutzen können, um notwendige Investitionen in den Breitbandausbau zu finanzieren." Kritik kommt vom Gemeinde- und Städtebund Thüringen: Das 200-Millionen-Euro-Paket für die Kommunen reiche nicht aus. 50 Millionen Euro mehr brauche man mindestens, sagt Präsident Michael Brychcy.

Breitband-Zweckverband in der Altmark

Andreas Brohm Bildrechte: Andreas Brohm Zurück zu den schweren Matheaufgaben und zu Andreas Brohm in die Altmark. Tangerhüttes Bürgermeister hat einen Vorteil in der Breitband-Arithmetik: Er löst die Aufgaben im Team. Tangerhütte ist eine von 20 Kommunen und zwei Landkreisen, die sich in der Altmark für das schnelle Internet zu einem Breitband-Zweckverband zusammengetan haben. "Für die Altmark bedeutet das, 140 Millionen Euro verbuddeln wir in die Erde. Leerrohre, Glasfaser und entsprechende Technik dazu. Und wie gesagt, in diesen Strukturen müssen wir denken. Es gibt andere Kommunen, wo Stadträte entscheiden müssen, sich für die nächsten 20 Jahre mit zwölf Millionen und mehr in den Haushalt reinzuplanen und zu verschulden."