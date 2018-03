Wer will, kommt rein ins Kulturhaus Böhlen. Ohne Anmeldung. Aber unter den wachsamen Augen einiger Sicherheitsleute. Manche Besucher kommen aus Neugier, andere bringen, gut vorbereitet, Briefe mit, Mappen mit Akten oder Unterschriftenlisten.

Und was bewegt die Leute?

Wir sprechen einige von ihnen an und fragen nach ihren Gründen: "Ich wollte mal wissen, wie das mit dem Pflegepersonal ist, das ist für mich das Wichtigste." - "Ich bin hier, weil im neuen ÖPNV-Konzept des Landkreises nicht alle Schulbuslinien gewährleistet worden sind." - "Ich halte es für wichtig, dass auch außerhalb des Wahlkampfes, die aktiven Politiker und Politikerinnen mit Bürgerinnen und Bürgern zusammensitzen." Im großen Saal des Kulturhauses bleiben allerdings auch viele Plätze leer. In Aue waren rund 600 Leute der Einladung gefolgt, hier in Böhlen sind nur knapp 200 gekommen.

Auf den Punkt kommen

Henry Graichen (CDU) Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen Als Kretschmer mit den Vertreterinnen und Vertretern der Regierung in der ersten Reihe Platz nimmt, bleibt es still. Vorschusslorbeeren mit Applaus - Fehlanzeige. Musik bricht das Eis. Und Landrat Henry Graichen, der mit dem Ministerpräsident Kretschmer schon den Tag über im Landkreis unterwegs war, sagt: "Dass ein neuer Geist, ein neuer Mut im Lande ist. Nämlich Dinge anzusprechen, die manchmal auch wehtun. Und immer nach vorn zu denken und zu fragen, welche Lösung brauche ich für diese Problem für den Freistaat im Ganzen und für die Menschen konkret vor Ort."

Eisenbahner bitten um Hilfe

Nach der Vorstellungsrunde werden im ganzen Haus Gesprächskreise für die verschiedenen Ministerien eröffnet. Kretschmer zieht um, in den kleinen Saal. Reichsbahner, die Rentenansprüche geltend machen wollen, bitten um Hilfe. Kretschmer verspricht nichts: "Meine größte Sorge ist, dass wir bei dieser Sache nicht irgendetwas befrieden, sondern mehr Unfrieden stiften, das will ich Ihnen jetzt nur mal sagen."

Die Leiterin eines Pflegedienstes prangert den Pflegenotstand und das Versagen der CDU an. Er sei an ihrer Seite, versichert Kretschmer: "Ich habe kein Interesse daran, dass Sachsen die günstigsten Beiträge hat in diesem Bereich und am Ende keine Pflegekräfte."

Gehört der Islam zu Sachsen

Und auch für den Mann, der wissen will, ob der Islam nun zu Sachsen gehört, hat Kretschmer eine Antwort: "Natürlich gehört er nicht zu unserer Kultur. Die Bundesrepublik ist von christlich-jüdischer Kultur geprägt. Sie hat nichts mit Scharia zu tun, sie kennt die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber es ist natürlich genau so richtig, dass Muslime, und damit auch der Islam, eine gesellschaftliche Realität und damit Teil dieses Landes ist."

Kretschmer belässt es nicht dabei, erzählt von dem Pfarrer aus Görlitz, der sich für einen Gebetsraum für Muslime einsetzt, beschreibt seine Vorstellungen vom Zusammenleben, entschuldigt sich am Ende halb für die lange Antwort. "Aber irgendwie habe ich den Eindruck, man kann das in einem Raum wie hier, weil Menschen da sind, die auch zuhören wollen." Keiner mag da widersprechen. So führt Kretschmer seine Zuhörer rhetorisch geschickt, bekommt für die Antwort auf die Gretchenfrage letztlich Applaus.

Komplett andere Meinungen akzeptieren

Eine Frau sagt am Ende: "Dass sich die gesamte Staatsregierung den Fragen der Bürger gestellt hat, fand ich gut, weil ich hatte manchmal so den Eindruck, dass die Politik nur oben gemacht wird und dass die Interessen der kleinen Bürger eigentlich niemanden interessieren." Kretschmer sucht auch nach der offiziellen Verabschiedung das Gespräch mit Leuten im Foyer.

Spricht er eigentlich mit jedem? Die Linke hält es für unwürdig, dass zu einer der kommenden Gesprächsrunden auch der ehemalige Bautzener NPD-Kreischef Marco Wruck eingeladen wurde. Kretschmer meint: "Wir müssen uns doch unserer eigenen Argumente so sicher sein, dass wir mit einem einzelnen, der möglicherweise eine ganz andere Meinung hat und der uns ablehnt, umgehen können."

Die Tour geht weiter