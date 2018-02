Lommatzsch ist eine Kleinstadt, idyllisch gelegen in einer Hügellandschaft etwa 20 Autominuten von Meißen entfernt. Felder umrahmen den Ortskern – später im Jahr werden hier Mohn und Raps farbenprächtig blühen. In der Stadtmitte überragt die Wenzelskirche mit ihren drei Türmen die restlichen Häuser.

Anita Maaß lebt für ihre Stadt, seit 13 Jahren ist sie Bürgermeisterin. Auch sie hat sich Anfang Februar mit anderen Amtskollegen aus Sachsen getroffen, weil sie sich von der Landesregierung nicht ernst genommen fühlt und bei ihrer Arbeit regelmäßig an Grenzen stößt. Eine große Enttäuschung sei zum Beispiel das Schulgesetz gewesen: Von Hinweisen, Wünschen und notwendigen Änderungen, die die Bürgermeister vorgeschlagen hätten, sei nur ein klitzekleiner Bruchteil ins Gesetz gekommen.

Bürgermeisterin in Lommatzsch

Das ist schon ärgerlich. Wir sind die Schulträger und wir können am besten entscheiden, wo bei uns der Schuh drückt.

Im Gespräch zeigt sich, wie viele Themen Maaß auf der Seele brennen: Schulen, Breitbandausbau, Straßenbau. Gern möchte sie glauben, dass sich nun etwas ändert. Anfang des Monats hatte die Landesregierung ihr sogenanntes "Maßnahmenpaket" beschlossen. Das ist Maaß nicht konkret genug: Der Maßnahmeplan, den sie gelesen habe, lese sich wie ein Wahlprogramm.



Ähnlich geht es Thomas Kunzmann, dem Bürgermeister der Erzgebirgsstadt Lauter-Bernsbach. Er hält das Papier der Landesregierung in den Händen. Wenn er es lese, stehe darin drin: "Die Gemeinde vor Ort weiß am besten, wofür das Geld benötigt wird." Das ist vollkommen richtig, meint Kunzmann. Er zitiert weiter: "Das bedeutet kommunale Selbstverwaltung bedarf finanzieller Freiräume." Es stehe aber nicht darin, wie es umgesetzt werde. Mit den Überschriften selbst sei zumindest das Kernthema angerissen, was Kunzmann Sorgen bereite.