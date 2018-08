Förderprogramme Sächsische Gemeinden verzweifeln an Bürokratie

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU hat bei seiner Regierungserklärung im Februar versprochen, Bürokratie abzubauen. Ein großes Problem liegt bei den komplizierten Regeln, um Fördermittel zu bekommen. Darüber haben sich viele Kommunen in letzter Zeit beschwert. Ein Bürgermeister aus dem Erzgebirge hatte sich im November sogar per Positionspapier an die Regierung Luft gemacht.

von Christine Reißing, MDR AKTUELL