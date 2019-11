Bundesparteitag Grüne ziehen ihre Lehren aus Thüringenwahl

In Bielefeld beginnt am Freitag der Parteitag der Grünen. Im Bundesdurchschnitt bleiben sie zweitstärkste Kraft, wie der jüngste Deutschlandtrend gemessen hat. Aber im Osten, vor allem in Thüringen, konnten die Grünen bei Landtagswahlen nicht vom Bundestrend profitieren.

von Angela Tesch, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL