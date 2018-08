Nach den Vorfällen in Chemnitz hat die Bundesregierung "Hetzjagden" auf Ausländer scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, "solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin". Die Bundesregierung verurteile dies auf das Schärfste. "Was gestern in Chemnitz stellenweise zu sehen war und was ja auch in Videos festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz."