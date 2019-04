An Noah Wehns Schule war die Bundeswehr schon mal zu Gast. Da ging er gerade in die neunte Klasse des Leipziger Friedrich-Schiller-Gymnasiums, erinnert sich der Vorsitzende des sächsischen Landesschülerrates. Auf einer Veranstaltung zur Berufsorientierung trat auch ein Jugendoffizier auf.

"Ich fand den Vortrag sehr seriös. Ich habe mich auch nicht in die Mangel genommen gefühlt. Und die Bundeswehr, das sind ja nicht nur Panzer, da steckt ja mehr dahinter. Insofern ist das nichts, wofür wir uns schämen müssen."

Bundeswehrvorträge keine Pflichtveranstaltung

Es gab aber auch Mitschüler, die sich das Referat des Offiziers nicht anhören wollten und sich stattdessen für die Vorträge anderer Unternehmen entschieden, erzählt der inzwischen 18-jährige Wehn.

Noah Wehn Bildrechte: Landesschülerrat Sachsen Diese Freiheit müsse man ihnen auch zugestehen, meint Wehn: "Wir sagen, dass die Bundeswehr Teil der gesellschaftlichen Realität ist. Und deshalb sagen wir, dass die Bundeswehr auch an Schulen kommen darf - mit zwei Einschränkungen: Es muss eine Vor- und eine Nachbereitung durch den Lehrer oder eine Initiative erfolgen. Und man muss sich diesem Vortrag auch entziehen können."

Was an Schulen geht und was nicht

So etwa sieht es auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Sächsischen Kultusministerium und der Bundeswehr vor, die gerade nochmal überarbeitet wird. Seit 2010 unterstützt das Land damit Informationsveranstaltungen der Armee an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen.

Christian Piwarz Bildrechte: dpa In dem Papier heißt es: Die Offiziere dürfen nicht um Nachwuchs werben, die Lehrer können die Angebote freiwillig nutzen und die Vorträge sollten kontroverse Positionen einbinden. Kultusminister Christian Piwarz erklärt, wie das in der Praxis aussehen kann: "Es steht den Schulen natürlich frei, wenn man über das Thema Armee, Verteidigung, Frieden und so weiter diskutiert, dass man nicht nur die Bundeswehr als Gesprächspartner hat, sondern zum Beispiel auch Friedensinitiativen. Das ist ja ein Teil des Pluralismus, den wir uns an Schulen wünschen, um Schülern unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema möglich zu machen."

GEW kritisiert werbliche Aspekte

Wie viele Schulen die Angebote der Bundeswehr in Anspruch nehmen, weiß das Kultusministerium nicht genau. Es gebe aber einen regen Austausch, sagt Piwarz. Die sächsische Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft findet jedoch, dass die Soldaten überhaupt keine politische Bildung betreiben sollten. Sie hat dazu gerade ein Thesenpapier verabschiedet. Darin steht unter anderem, dass die Armee nicht unabhängig in Fragen der internationalen Sicherheitspolitik sei:

"Die kommunikativ geschulten Jugendoffiziere werden dazu angehalten, die sicherheitspolitischen Positionen des Bundesministeriums für Verteidigung zu vermitteln. Eher angebracht wäre es, die zuständigen Politiker zu den Themen Verteidigung, Militär und Außenpolitik einzuladen."