Suche nach Nachwuchs Was darf die Bundeswehr an Schulen?

Die Bundeswehr ringt seit dem Wegfall der Wehrpflicht um Nachwuchs. Sie schickt deshalb verstärkt Jugendoffiziere an die Schulen, die dort über mögliche Karrieremöglichkeiten informieren. Im vergangenen Jahr wurden auf diesem Wege rund 120.000 Schüler erreicht, fast zehn Prozent mehr als 2016. Die Besuche der Bundeswehr stehen immer wieder in der Kritik. Doch was genau dürfen die Offiziere und was nicht? Weil Bildung Ländersache ist, gelten unterschiedliche Regelungen.

von Mareike Wiemann, MDR AKTUELL