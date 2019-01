Die kleine Erzgebirgsstadt Marienberg hat eine lange militärische Tradition. Früher hat der sächsische König hier seine Truppen stationiert. Heute ist das Panzergrenadierbataillon der Bundeswehr in Marienberg zu Hause. Sachsens einzig verbliebene Kampftruppe.

Wirtschaftsfaktor Bundeswehr

1.000 Soldaten mitten in der Stadt. Das bringe Vorteile mit, sagt Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich.

Für uns ist das natürlich spürbar. Wenn die aus dem Kasernentor rausgehen, sind die fünf Minuten später auf dem Marktplatz. André Heinrich | OBM Marienberg

Laut Heinrich sind die Soldaten nicht nur positiv für öffentliche Einrichtungen wie Bäder oder Gaststätten, sondern auch für die Werkstätten. Dort lässt die Bundeswehr zum Beispiel ihre LKW reparieren. All das bringt Geld. Konkrete Zahlen kann Marienbergs Oberbürgermeister allerdings nicht nennen.

Personelle Aufrüstung

Neben den 3.200 Soldaten in Sachsen sind auch 1.400 zivile Mitarbeiter an Bundeswehrstandorten im Freistaat beschäftigt: Köche, Förster, Putzkräfte – Tendenz steigend. Denn die Bundeswehr rüstet personell auf. In den nächsten Jahren sind für ganz Deutschland 20.000 neue Stellen geplant.

Wo genau, möchte das Bundesverteidigungsministerium auf MDR-Anfrage aber nicht sagen. Nur so viel: Sachsen sei auch im Gespräch. Vor allem die Lausitz müsse da mitbetrachtet werden, findet Ministerpräsident Kretschmer. Als Beispiel nennt er Weißwasser mit dem Truppenübungsplatz in der Muskauer Heide. Sozusagen als Arbeitsplatz-Puffer für die Braunkohle-Jobs, die in Zukunft wegfallen werden.

Kritik an Kretschmers Vorschlag

Joachim Ragnitz hat da seine Zweifel. Der Wirtschaftswissenschaftler vom Dresdner IFO-Institut glaubt nicht an die Bundeswehr als Jobmotor für die Lausitz: "Man kann ja jetzt nicht erwarten, dass die Braunkohlekumpels zur Bundeswehr gehen und dort Soldaten oder Gärtner werden. Deswegen nützt das den Leuten, die vom Braunkohleausstieg betroffen sind, primär erstmal gar nichts. Der Stadt mag es vielleicht nützen, weil da zusätzliche Steuereinnahmen erzielt werden. Aber das ist ja nicht das allergrößte Problem der Lausitz."

Werbung für Sachsen

Die Bundeswehr könnte also nur einer von vielen Bausteinen für die Lausitz sein. Aber der kann ja Stück für Stück wachsen. So stellt sich das CDU-Politiker Jens Lehmann vor.

Er sitzt als einziger Sachse im Verteidigungsausschuss des Bundestags und wirbt dort für den Freistaat. Nicht nur für neue Soldaten und Kasernen, sondern auch für neue militärische Forschungseinrichtungen. Vor allem aber dafür, dass Sachsen ein Stück abbekommt vom wachsenden Kuchen namens Bundeswehr.

"Gerade der Cyber-Bereich wird extrem wichtig werden in der Bundeswehr. Da wird eine ganze Menge investiert und fließt auch rein", meint Lehmann. "Und da muss man auch sagen: Man muss Ansprüche anmelden und wir haben die Voraussetzungen dazu."

Soldaten bleiben nicht

Platz ist zumindest vorhanden. Was noch fehlt: eine Autobahnanbindung für die Oberlausitz. Denn die meisten Bundeswehrsoldaten sind Pendler, der Großteil der Panzergrenadiere in Marienberg auch. So sehr sich der Oberbürgermeister aus dem Erzgebirge über sie freut – noch mehr freut er sich über Industrie-Arbeitsplätze.