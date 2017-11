"Causa Schröder" Darf ein Minister in der Business Class fliegen?

Dienstreisen sind in Sachsen-Anhalt durch das wunderbar klingende Besoldungs- und Versorgungsrechtsänderungsgesetz geregelt. Demnach müssten Minister und Mitarbeiter des Ministeriums grundsätzlich Economy Class fliegen. Aber: Die Reise von Finanzminister Schröder in die USA war vom Bundesrat organisiert und wurde auch vom Bund bezahlt. Das Land Sachsen-Anhalt musste nur die Kosten für die mitfliegende Büroleiterin zahlen.

Für uns ist es so, dass die Büroleiterin auf keinen Fall hätte mit der Business Class in die USA fliegen dürfen.

Doch sie tat es dennoch, was in der Regel vier bis fünf Mal teurer sei als ein Touristenplatz in der Touristenkasse, so Düsekow.