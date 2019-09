Kenia-Koalition in Sachsen CDU-Basis bei Regierungsbildung gespalten

Ein großes Geheimnis machen die Politiker in Sachsen aus der Regierungsbildung. Was CDU, Grüne und SPD während der Sondierungsgespräche genau besprechen, soll möglichst nicht nach außen dringen, damit die Verhandler in Ruhe diskutieren können. Um ihre Mitglieder von dem Dreierbündnis zu überzeugen, wollen die Parteien immer wieder ihre Basis mit einbeziehen. Die Christdemokraten machen das aktuell mit mehreren Mitgliederkonferenzen überall in Sachsen, etwa in Meißen.

von Astrid Wulf, Landeskorrespondentin Sachsen, MDR AKTUELL