Ein Jahr vor der sächsischen Landtagswahl liegen CDU und AfD in der Wählergunst nah beieinander. Das ist Ergebnis einer dimap-Umfrage im MDR-Auftrag. AfD-Vorsitzende Jörg Urban sagte MDR AKTUELL, die CDU werde auch weiter in der Wählergunst verlieren. Solange sie für die Politik der offenen Grenzen eintrete, werde der Trend anhalten. Die CDU versuche nur, Bürgernähe zu simulieren. Die Menschen durchschauten das aber. Seine eigene Partei sieht Urban auf dem "richtigen Weg". Der Trend stimme.

Auch Generalsekretärin Daniela Kolbe vom Koalitionspartner SPD betont, viele Probleme seien angegangen worden. Die Politik in Sachsen sei um 180 Grad gedreht worden. Aber auch Kolbe bittet um Geduld. Die Veränderungen ließen sich nicht mit einem Fingerschnipsen bewirken.



Kolbe sagte weiter, viele Menschen seien in Sorge, wie es nach der Landtagswahl 2019 weitergehe. Die SPD wolle eine starke Stimme für ein anständiges Sachsen sein. Die Verluste in der jüngsten Umfrage erklärt Kolbe auch mit dem Bundestrend. Die SPD in Sachsen werde aber ihren Weg weitergehen.