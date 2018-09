Horcht man in die Fraktion hinein, so rumort es unter der Decke. Mancher fühlt sich bevormundet, weil Ministerpräsident Michael Kretschmer vier Stellvertretende Fraktionsvorsitzende übergangen und Geert Mackenroth als Vorsitzenden vorgeschlagen hat. Christian Hartmann kann mit der einen oder anderen Stimme rechnen, die er aus Trotz gegen dieses Vorpreschen des Ministerpräsidenten bekommt. Andere werden Mackenroth aus Loyalität zum Ministerpräsidenten ihre Stimme geben.

Weder Hartmann noch Mackenroth wollen vor der Wahl öffentlich über ihre Kandidatur sprechen. Es sei eine Frage des Respekts zuerst mit den Abgeordneten zu reden und überdies eine fraktionsinterne Angelegenheit, begründet Christian Hartmann seine Zurückhaltung. In einer E-Mail an die Abgeordneten schrieb er vergangene Woche:

Doch die Verhandlungen um das Polizeigesetz mit dem Koalitionspartner SPD hat Christian Hartmann geführt. Als Innenpolitiker im Landtag etabliert, ist er unter anderem Kreisvorsitzender der CDU in Dresden. Seine Befürworter sehen ihn als Zeichen für Aufbruch und Generationswechsel in der Fraktion. Vor zwei Jahren wurde sein nächster Karriereschritt Richtung Innenministerium gestoppt, weil er wegen einer Trunkenheitsfahrt verurteilt wurde. Unklar, ob die Abgeordneten diese Geschichte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.

Einen Lagerwahlkampf zwischen liberaleren und konservativeren Kräften in CDU nähme er nicht wahr, sagt der Leipziger CDU-Abgeordnete Andreas Nowak. Wer auch immer die Wahl gewinne, müsse die Reihen in der CDU wieder schließen: "Eins wünsche ich mir aber: Dass wir eine neue gemeinsame Sprache mit dem Koalitionspartner finden. Da gab es sicherlich in der einen oder anderen Konstellation auf beiden Seiten in den letzten Jahren bisschen unglückliche Verkantungen. Das muss der Vergangenheit angehören."