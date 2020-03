Thüringen CDU-Fraktion wählt Fraktionschef: Rot-Rot-Grün gespannt

Wer nach Mike Mohring CDU-Fraktionschef in Thüringen wird, das verfolgen auch die Vertreter von Linke, SPD und Grünen mit Spannung. Davon hängt ab, ob ihr mühsam mit der CDU ausgehandelter Deal zur Überwindung der Thüringer Regierungskrise in Kraft tritt. Die Fraktionen wollen in den kommenden 13 Monaten mit der CDU zusammenarbeiten.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL