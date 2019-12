Nach der verbalen Eskalation am Wochenende sind die Grünen in Sachsen-Anhalt um den Fortbestand der schwarz-rot-grünen Koalition bemüht. Auch die CDU rüstet verbal ab.

Nach der verbalen Eskalation am Wochenende sind die Grünen in Sachsen-Anhalt um den Fortbestand der schwarz-rot-grünen Koalition bemüht. Auch die CDU rüstet verbal ab.

Nach der verbalen Eskalation am Wochenende sind die Grünen in Sachsen-Anhalt um den Fortbestand der schwarz-rot-grünen Koalition bemüht. Auch die CDU rüstet verbal ab. Bildrechte: imago/Westend61

Koalitionsstreit CDU und Grüne in Sachsen-Anhalt um Entspannung bemüht

Hauptinhalt

Der Streit um den Kommunalpolitiker Möritz hat am Wochenende die Emotionen in der Koalition in Sachsen-Anhalt hochkochen lassen. Die Grünen warfen der CDU vor, Neonazis in den eigenen Reihen zu dulden. Die CDU empörte sich und drohte mit dem Ende der Zusammenarbeit. Zum Wochenbeginn schlagen beide Seite wieder versöhnlichere Töne an.