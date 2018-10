Nach CDU-Vorstoß Thüringer Handwerk für Meisterpflicht

Handwerk hat Goldenen Boden, sagt man. Tatsächlich sind die Auftragsbücher vieler Handwerker voll. Aber, wie so oft, fehlt auch hier der Nachwuchs. Besonders in den Berufen, in denen vor 14 Jahren die Meisterpflicht abgeschafft worden ist. Die Thüringer CDU will deshalb eine Bundesratsinitiative starten, um die Meisterpflicht für einige dieser Berufe wieder einzuführen.

von Lily Meyer, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin für Thüringen