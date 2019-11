Der Eichsfelder Landrat und CDU Politiker, Werner Hennig, warnt seine Partei davor, nun selbst eine Minderheitsregierung in Thüringen anführen zu wollen.



Hennig sagte MDR AKTUELL, er würde Parteichef Mike Mohring dringen raten, das zu lassen. Mohring müsse zur Kenntnis nehmen, dass Bodo Ramelow die Wahl gewonnen habe. Wenn Mohring sich jetzt über irgendwelche Spielchen in die Position des Ministerpräsidenten bringe, wäre das ein Raub am Sieg Ramelows. Das würde ihm der Wähler nicht durchgehen lassen.