"Chaostage" wolle sie die letzten Monate in Sachsen-Anhalts CDU nicht nennen, sagt Susan Sziborra-Seidlitz, eine von zwei Landesvorsitzenden der Grünen in Sachsen-Anhalt. Aber eine schwierige Situation habe man beim Koalitionspartner schon wahrgenommen. Dementsprechend gespannt habe man auf den Parteitag vom Wochenende geschaut, so Sziborra-Seidlitz.

Die CDU habe "hell erleuchtete Hintertüren" für die Zusammenarbeit mit der AfD geöffnet, sagt Sachsen-Anhalts Grünen-Chefin: "Es wurde ja vorab angekündigt, an dieser Stelle wird es einen deutlichen Abgrenzungsbeschluss zur AfD geben. Den sehe ich an dieser Stelle nicht. Das ist Punkt eins, wenn man jetzt mal auf 2021 guckt."

Susann Sziborra-Seidlitz, Landsvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sziborra-Seidlitz sagt weiter: "Ich als Kommunalpolitikerin habe mit großem Erschrecken die Ausführungen von Herrn Merz zum Thema Zusammenarbeit in der Kommunalpolitik wahrgenommen. Also für mich ist die Kommunalpolitik nicht das Ende oder das Nicht-Vorhandensein von Politik. Sondern im Gegenteil: Da ist Politik sehr konkret und sehr spürbar. Und das ist genau der Punkt, wo man auf keinen Fall mit der AfD zusammenarbeiten darf."

Ministerpräsident Reiner Haseloff müsse jetzt schon erklären, wie das in dieser Konstellation die nächsten zwei Jahre weiter funktionieren solle, so Sziborra-Seidlitz.

Auch SPD ist kritisch

Auch beim anderen Koalitionspartner der SPD sieht man diese Botschaft vom Landesparteitag der CDU kritisch. Auf kommunaler Ebene sei es eben nicht egal, welche politische Ausrichtung einzelne Stadträte hätten, sagt die Fraktionsvorsitzende der SPD, Katja Pähle. Sie nehme zur Kenntnis, dass die CDU beschlossen habe, auch nach den Wahlen 2021 keine Koalition mit der AfD anzustreben.

Katja Pähle Fraktionsvorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: dpa Genau diese Klarheit der CDU habe man bei der SPD verlangt. Aber, so Pähle weiter, es sei zu erkennen, dass der rechte Flügel der CDU in Sachsen-Anhalt sich bei diesem Parteitag durchsetzen konnte. "Inwieweit das Auswirkungen hat auf die für uns verlässliche und klare Position des Ministerpräsidenten, werden wir beobachten müssen", sagt Pähle.

Ich hoffe, dass sich eher die Position des Ministerpräsidenten in der weiteren Zusammenarbeit durchsetzt, als irgendwelche Überlegungen eines konservativen Flügels der CDU. Katja Pähle Fraktionsvorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte einer Zusammenarbeit mit der AfD immer eine klare Absage erteilt.

AfD selbst sieht keine Öffnung der CDU

Der Landeschef der AfD hat den Parteitag der CDU ebenso aufmerksam verfolgt. Martin Reichardt sagt, die CDU blinke wie gewohnt rechts und biege dann links ab. Dass die CDU sich der AfD öffne, den Eindruck habe er nicht, so Reichardt.

Martin Reichardt ist Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: dpa Das möchte ich jetzt aus diesem Parteitag und den dort getroffenen Äußerungen erst mal nicht entnehmen. Martin Reichardt Landeschef der AfD Sachsen-Anhalt

Weiter sagt Reichardt: "Also das sehe ich nicht so. Eine Partei, die an Kenia festhält und hier einen permanenten Stillstand oder eine Politik gegen die Bürger macht, die öffnet sich für uns im Moment nicht."

Linke spricht von Hintertür in die Regierung