Die meisten hätten argumentiert, und nicht nur taktisch. "Viele haben Werte und Überzeugungen in diese Begründungen geschrieben und auch aus ihrer Sicht dargestellt, wie sie die Arbeit der AfD erlebt haben. [...] Das sind schon Begründungen, in denen ein bisschen Herz drin ist. Deshalb nehme ich die auch sehr ernst."

Dass immer wieder die Gretchenfrage gestellt wird, nerve viele in der CDU, auch Rohwer. Seine Partei stünde für die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, argumentiert er in seiner Antwort-Mail an die Kampagne. Die AfD vertrete Positionen, die Menschenrechte verletzten. "Ich sehe in der AfD nicht nur rechte Positionen, sondern radikale bis extreme Positionen. Und sowas darf nicht Teil einer Regierung sein."

Dass einige CDU-Direktkandidaten die Umfrage möglicherweise trotzdem nicht beantworten werden, beurteilt er so: "Ich kann nur spekulieren, dass die Kollegen – wie das oft bei fachpolitischen Fragen der Fall ist – auf eine Fraktionsantwort abheben." Weil die Anfrage per Mail an alle gegangen sei, "sind sie davon ausgegangen, dass die Fraktionsführung antwortet. Und das ist auch passiert." Sollten nicht alle CDU-Direktkandidaten die Umfrage beantworten, läge das womöglich auch an der parlamentarischen Sommerpause, so Meyer. Anlass für neue Spekulationen sei das nicht.