Thüringen Nach Krebserkrankung: Mohring soll Spitzenkandidat werden

Die Thüringer CDU stellt am Samstag in Erfurt ihre Liste für die Landtagswahl im Oktober auf. An erster Stelle steht ihr Fraktionsvorsitzender, der im Januar öffentlich gemacht hatte, dass er an Krebs erkrankt ist. Jetzt hat er die Krankheit besiegt und tritt mit neuer Energie zur Wahl an.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL