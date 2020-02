Die CDU in Thüringen hat in Aussicht gestellt, dass der abgewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken ins Amt zurückkehren kann. Generalsekretär Raymond Walk sagte MDR AKTUELL am Freitagmorgen, sollte der amtierende Ministerpräsident Thomas Kemmerich die Vertrauensfrage stellen und Bodo Ramelow sich erneut zur Ministerpräsidentenwahl stellen, wäre es möglich, dass sich die CDU enthalte. Dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass Ramelow auch gewählt werde.



Walk bot Linken, SPD und Grünen zudem an, bezüglich der künftigen Arbeit im Landtag mit der CDU in Kontakt zu treten. Die CDU habe eine Liste mit 22 Punkten vorgelegt. Bei diesen Projekten könne sich die CDU vorstellen, im Parlament gemeinsame Mehrheiten zu finden.