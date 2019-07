Funke befürchtet für die Landtagswahl in Sachsen einen verschärften Wahlkampf und weitere Provokationen. So habe die AfD mit Björn Höcke und dem sächsischen Landeschef Jörg Urban zuletzt in Cottbus - so wörtlich - "Führerkult, Hetze und Gewalt" gepredigt. Das sei eine verhängnisvolle Entwicklung für die politische demokratische Kultur.