Die konservative Gruppe "Werteunion" verzeichnet nach eigenen Angaben einen erhöhten Zulauf an Mitgliedern. Seit dem Tag der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen seien 402 neue Mitgliedsanträge eingegangen, so ein Mitglied des Bundesvorstandes gegenüber dem MDR-Magazin "exakt".