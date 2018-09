Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping hält Ausschreitungen wie in Chemnitz auch in anderen deutschen Städten für möglich. Sie warne davor, dass man glaube, das könne nur in Chemnitz passieren, sagte die SPD-Politikerin. Zu den Ausschreitungen in der Stadt seien Rechtsextreme aus ganz Deutschland angereist. Die Rechten seien extrem gut vernetzt.

Köpping: Wiedervereinigung war extreme Herausforderung

Fakt sei aber auch, dass die sächsische Politik in den vergangenen Jahren Fehler bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus gemacht habe, sagte Köpping. Auch komme in Ostdeutschland hinzu, dass die Wiedervereinigung extreme Herausforderungen mit sich gebracht habe. Viele Menschen hätten sich in den vergangenen 30 Jahren mühsam und über viele Entbehrungen etwas aufgebaut. Nun habe man Angst, dass man etwas teilen müsse. Andere seien wiederum enttäuscht, weil sie es trotz erheblicher Anstrengungen nicht geschafft haben, sich etwas aufzubauen.

Barley fordert Konsequenzen für alle Täter

SPD-Politikerin und Bundesjustizministerin Barley Bildrechte: dpa Bundesjustizminister Katerina Barley warnte davor, den Rechtsstaat zu missachten. Viele Menschen berichteten inzwischen, dass generell der Respekt verloren gehe. Mit Blick auf die Ereignisse in Chemnitz mahnte sie die sächsischen Behörden an, dass es Konsequenzen für alle Täter geben müsse. Nach der Tötung eines Mannes am Sonntag war es in Chemnitz zu Ausschreitungen gekommen. Zwei Männer – ein Iraker und ein Syrier – wurden festgenommen.

Polizei erwartet Tausende Demonstranten

Heute sind in Chemnitz mehrere Kundgebungen geplant. Die Polizei geht von einer Teilnehmerzahl im unteren fünfstelligen Bereich aus. Ein breites Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hat ab dem Vormittag zu Demonstrationen unter dem Motto "Herz statt Hetze" aufgerufen.