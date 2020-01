Der sächsische Innenminister Wöller sieht beim Kampf gegen linksextremen Gewalt in Leipzig nicht nur die Polizei in der Pflicht. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, wer Polizisten und Journalisten angreife, greife die Meinungsfreiheit und die friedliche Gemeinschaft an. Dem werde man mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentreten.