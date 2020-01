In Connewitz hatten sich der Polizei zufolge in der Silvesternacht mehr als 1000 Menschen versammelt. Nach Mitternacht eskalierte die Situation. Ein 38 Jahre alter Polizist wurde am Ohr verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es sich bei den Angreifern um Linksextremisten handelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Bisher wurden insgesamt 14 Strafverfahren eingeleitet, gegen vier Tatverdächtige im Alter von 27, 29, 30 und 32 Jahren ergingen Haftbefehle.