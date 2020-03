Die Nutzung des Bildungsservers und der E-Learning-Angebote (Cloud und Moodle) habe sich in den vergangenen Tagen verzehnfacht, sagt Stefan Thurmann, Sprecher der Bildungsministeriums in Sachsen-Anhalt. Besonders weiterführende Schulen würden damit arbeiten. Viele der rund 16.000 Lehrer in Sachsen-Anhalt hätten bereits eine Qualifizierung. "Aber jetzt sind alle gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und das passiert nun fast flächendeckend", sagte Thurmann. So habe eine Schule, die E-Learning bisher gar nicht genutzt habe, von Freitag auf Montag den Clouddienst für alle Klassen und Fächer aufgebaut. Aber noch laufe nicht alles rund. So seien die Serverkapazitäten für den Ansturm nicht ausgelegt, in den vergangenen Tagen habe es immer mal wieder Schwierigkeiten gegeben, sich einzuwählen.