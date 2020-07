Der Hintergrund ist relativ kompliziert. Die EU hat für die Verteilung der Sonderzahlungen aus den Strukturfonds einen Schwellenwert festgelegt. Wenn in einem Gebiet das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weniger als 90 Prozent des EU-Durchschnitts beträgt, gilt es als Übergangsregion und bekommt Geld.

Katharina Krefft, Stadträtin der Grünen in Leipzig. Bildrechte: Grüne Fraktion Leipzig

Dafür habe man vorher aber lange von der Strukturförderung profitiert, sagt Katharina Krefft, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Leipzig: "Es war eine große Unterstützung, die die EU uns hier hat zuteil werden lassen. Aber es war immer klar, dass das zeitlich befristet ist und dass, wenn wir ein gewisses wirtschaftliches Niveau erreichen, diese Mittel eben auslaufen." Das sei erwartbar gewesen und man habe es seit Jahren gewusst.



Schließlich versteht sich die Strukturförderung der EU als ein Mittel, die Lebensverhältnisse in allen europäischen Regionen anzugleichen.



Krefft sagt: "Da sind wir im Vergleich zu Westdeutschland noch nicht so weit, aber innerhalb von Ostdeutschland sieht das für Leipzig ja schon sehr gut aus." Und wenn man es im europäischen Kontext betrachte, müsse man sagen, dass die osteuropäischen Länder noch größere Schritte vor sich hätten.